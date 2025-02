2025-02-23 23:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەرجەم خوێندنگە حکومی و ناحکومییەکانی سنووری گەرمیان سبەینێ پشووە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی گەرمیان، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، پاش…

The post لە سه‌رجه‌م ناوه‌نده‌كانی خوێندن له‌ سنووری گەرمیان پشوو راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.