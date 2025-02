2025-02-24 09:55:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەبارەی پرسی ئاوەوە بڕیارە ئەمڕۆ وەفدێکی تەکنیکی تورکیا بگەنە شاری بەغداد. عەون زیاب وەزیری سەرچاوە…

