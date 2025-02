2025-02-24 15:50:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی بواری کەشناسی و بومەلەرزەزانی رایدەگەیەنیت، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ بومەلەرزەەیەک بە دووریی 10 کیلۆمەتر لە سەنتەری شاری کەلار روویدا.…

