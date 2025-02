2025-02-24 15:50:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەران ئاشكرایدەکات، وەزارەتی نەوتی عێراق، لایەنی تورکیای ئاگادارکردووەتەوە لە رێککەوتنیان لەگەڵ…

The post ئەندامێکی لیژنەی نەوت و گاز: تورکیا لە رێککەوتنی هەرێم و بەغداد لەسەر هەناردەکردنەوەی نەوت ئاگادارکراوەتەوە appeared first on Esta Media Network.