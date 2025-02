2025-02-24 16:40:49 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژى یەکێتى رایدەگەیەنێت، دەبێت هاوڵاتى لە هەڵبژاردنى بانک بۆ کردنەوەى ئەژمارى بانکى ئازادبێت و بانکەکەش لەلایەن بانكی ناوەندییەوە…

The post وتەبێژی یەكێتی: دەبێت هاوڵاتی لە هەڵبژاردنى بانک بۆ کردنەوەى هەژمار ئازادبێت appeared first on Esta Media Network.