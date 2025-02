2025-02-24 19:01:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی هەولێر دەستگیرکردنی باندێکی بازرگانیکردنی بە ماددەی هۆشبەر راگەیاند. ئەمڕۆ دووشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر رایگەیاند، دوای بەدواداچوون و…

The post ئاسایشی هەولێر: باندێکمان دەستگیرکرد کە بازرگانییان بە ماددەی هۆشبەرەوە کردووە appeared first on Esta Media Network.