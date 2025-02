2025-02-24 19:01:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێتیی ئەوروپا سزا نێودەوڵەتییەکانی سەر سوریا لادەبات. ئەمڕۆ دووشەممە، میدیا جیهانییەکان بڵاویانکردووتەوە، یەکێتیی ئەوروپا بڕیاریدا بە هەڵوەشاندنەوەی سزاکانی…

The post سزا نێودەوڵەتییەکانی سەر سوریا لادەبرێن appeared first on Esta Media Network.