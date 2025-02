2025-02-24 21:52:44 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی، رایگەیاند، ماڵئاواییمان لە بەرپرسی نووسینگەی هاریکاری ئاسایش لە کونسوڵخانەی گشتیی ئەمریکا کرد. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک…

