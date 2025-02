2025-02-24 23:10:53 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، نزمترین پلەی گەرمیی ئەمشەوی ناوچەکانی هەرێم لە حاجی ئۆمەران دەبێت کە -13 پلەی سیلیزییە. بەڕێوەبەرایەتیی…

The post کەشناسیی هەرێم: ئەمشەو پلەی گەرمی لە حاجی ئۆمەران 13- پلەی سیلیزییە appeared first on Esta Media Network.