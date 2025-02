2025-02-25 09:00:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوەی شێرپەنجە کە بەشێکی تایبەتمەندە لە رێکخراوی تەندروستیی جیهانی لە راپۆرتێکدا ئاشکرایدەکات، نەخۆشی شێرپەنجەی مەمک…

The post نەخۆشییەک هەڕەشە لە ژیانی 38% ی ژنان دەکات appeared first on Esta Media Network.