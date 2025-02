2025-02-25 11:10:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی کەشناسیی هەرێم بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ ساردترین رۆژی ساڵە و لە تەواوی ناوچەکانی هەرێم پلەی گەرمی لەژێر سفری سەدییەوەیە.…

The post کەشناسیی هەرێم: ئەمڕۆ ساردترین رۆژی ساڵە appeared first on Esta Media Network.