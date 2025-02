2025-02-25 11:10:27 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا رایگەیاند، “هەناردەی غاز لە کێڵگەی کۆرمۆر بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا راگیرا و بەرهەمهێنانی کارەبا کەمبووەوە”. وەزارەتی…

