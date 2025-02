2025-02-25 12:10:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەریی گشتیی بازرگانیی و پیشەسازیی هەرێم رایگەیاند، بۆ ئەم مانگە دوو ماددەی نوێ لە بەشەخۆراکدا زیاددەکرێت، کە ئەوانیش…

