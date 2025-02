2025-02-25 12:10:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان/ لقی سلێمانی لەبارەی رووداوەکانی شەوی رابردووی عەربەت رایدەگەیەنێت، تائێستا هیچ رۆژنامەنووس و میدیاکارێک سکاڵای یاسایی…

