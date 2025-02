2025-02-25 13:20:29 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئامادەكارییەكانیان بۆ مانگی رەمەزان خستەڕوو. سەروەر کەمال، بریکاری وەزارەتی بازرگانیی…

The post وەزارەتی بازرگانی: لەرێگای لیژنەکانمانەوە چاودێریی بازاڕ و خۆراکەکان دەکەین appeared first on Esta Media Network.