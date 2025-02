2025-02-25 13:20:29 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایدەگەیەنێت، ماوەی سێ رۆژە هیچ حاڵەتێکی نوێی توشبوون و مرداربوونەوە لەناو گامێش، مانگا و ئاژەڵاندا…

