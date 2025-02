2025-02-25 14:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی رایگەیاند، بۆ مانگی دوو، نرخی هەر کیلۆواتێک کارەبای مۆلیدەی ستییەکان بە 271 دینار دیاریکرا.…

