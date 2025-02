2025-02-25 14:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق دوای ماوەیەکی زۆر لە جێهێشتنی وڵاتەکەی، گەڕایەوە. میدیاکانی عێراق بڵاویانکردەوە، ئەمڕۆ سێشەممە…

The post مستەفا کازمی گەڕایەوە عێراق appeared first on Esta Media Network.