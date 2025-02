2025-02-25 15:45:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی گەرمیان، رایگەیاند، “سبەینێ تیروپشک بۆ سوودمەندانی زەویی زیندانییانی سیاسی ئەنجامدەدرێت”. ئیدارەی گەرمیان بڵاویکردەوە، ئاگاداری ئەو ناوانە دەکەینەوە…

