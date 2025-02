2025-02-25 15:45:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد ئەمین، ئەو جوتیارە کوردەی لەلایەن سوپای عێراقەوە پەلاماردرا، سکاڵای لەسەر تۆمارکرا. محەمەد ئەمین، دەڵێت، “ئەمڕۆ سەردانی دادگای…

