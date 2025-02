2025-02-25 21:15:28 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، چاوەڕواندەكرێت سبەی چوارشەممە، لیستی مووچەی مانگی دوو بۆ بەغداد بنێردرێت.…

