2025-02-25 22:40:49 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەژاد عەبدوڵا، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی بە وەكالەت رایدەگەیەنێت، 50%ی ناوەندەكانی خوێندن لەناو شار و دەرەوەی شار كراونەتەوە…

The post نەژاد عەبدوڵا: پلانمان هەیە بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو ماوەیەی بایكۆت كراوە appeared first on Esta Media Network.