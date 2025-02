2025-02-26 09:27:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی دانیمارک رایگەیاند، وڵاتەکەی تاوتوێی بڕیارێک دەکات کە مۆبایل لە ناوەندەکانی خوێندن قەدەغەبکات. ماتیاس تیسفای وەزیری پەروەردەی…

The post لە دانیمارک مۆبایل لە خوێندنگەکان قەدەغە دەکرێت appeared first on Esta Media Network.