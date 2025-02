2025-02-26 12:51:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەحمود مەشهەدانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، لەگەڵ ئەوە نەبوون کێشەی مووچەی هاوڵاتییانی هەرێم تێکەڵ بە کێشە سیاسییەکان…

