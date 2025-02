2025-02-26 16:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای بواری کەشناسی رایدەگەیەنێت، هاوینی ئەمساڵ یەکێک دەبێت لە هاوینە زۆر گەرمەکانی ناوچەکە و ئەگەری هەیە…

The post شارەزایەکی کەشناسی: هاوینی ئەمساڵ ریکۆردێکی مێژوویی لە گەرما تۆماردەکات appeared first on Esta Media Network.