2025-02-26 18:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوسینگەی راگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق رایگەیاند، محەمەد شیاع سودانی بڕیاریدا بە دابەزاندنی نرخی خۆراک و شمەک لە هایپەرمارکێتەکان.…

The post سودانی بڕیاریدا نرخی شمەک بۆ مانگی رەمەزان کەمبکرێتەوە appeared first on Esta Media Network.