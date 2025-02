2025-02-26 19:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق رایدەگەیەنێت، بەنیازی دروستکردنی دراوێکی دیجیتاڵیی تایبەت بەو بانکەن بۆ جێگرەوەی دراوی کاغەز. عەلی عەلاق،…

The post بانکی ناوەندی دراوی دیجیتاڵی بۆ جێگرەوەی دراوی کاغەز دروستدەکات appeared first on Esta Media Network.