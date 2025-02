2025-02-26 19:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پلاندانانی هەرێم ئاستی هەژاری بۆ خێزان لە هەرێم دیاریكرد و دەڵێت، “هەر خێزانێكی 5 كەسی خەرجیی مانگانەیان…

The post وەزارەتی پلاندانانی هەرێم، ئاستی هەژاری بۆ خێزان لە هەرێم دیاریكرد appeared first on Esta Media Network.