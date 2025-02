2025-02-27 00:05:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بەغدا ئامادەیە مانگانە ترلیۆنێك دینار بۆ مووچە بداتە هەرێم و هاوكات داواكارییەكانی وەزارەتی…

The post سێ داواكاریی وەزارەتی دارایی عێراق لە هەرێم بڵاوكرایەوە appeared first on Esta Media Network.