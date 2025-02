2025-02-27 12:36:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ئاکامى رووداوێکى هاتوچۆ لە گەرمیان سەرنشینى ماتۆڕێک گیانیلەدەستدا و شۆفێرەکەشى برینداربوو. بەیانیى ئەمڕۆ لە ناوچەى پیشەسازیى کەلار…

