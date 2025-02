2025-02-27 13:50:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایگەیاند، لەگەڵ پارتی باسی دابەشکردنی پۆستەکان نەکراوە، بەڵام لە کۆتا کۆبوونەوەی هاوبەشدا باس لە شێوازی دابەشکردنەکە…

