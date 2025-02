2025-02-27 16:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای کوژرانی ژنێک لە هەولێر، پۆلیسی هەولێر رایگەیاند، تۆمەتباری رووداوەکە خۆی رادەست کرد. ئەمڕۆ پێنجشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی هەولێر…

