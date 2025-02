2025-02-27 18:30:26 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەبدوڵا ئۆجەلان لە پەیامێکدا داوای لە پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) کرد کە چەک دابنێت و خۆێ هەڵبوەشێنێتەوە. ئۆجەلان…

