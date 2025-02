2025-02-27 20:20:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەبارەی پەیامەکەی عەبدوڵا ئۆجەلان رایگەیاند، پەیامێکی بەرپرسیارانە و پێویستی ئەم قۆناغەیە…

