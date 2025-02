2025-02-27 22:36:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی عێراق رایگەیاند، بۆ مانگی رەمەزان، رۆژووشکاندن بە ئاشکرا لە رۆژدا قەدەغەیە. بەپێی راگەیەندراوێکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق…

