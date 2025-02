2025-02-27 22:36:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سۆران داودی نووسەر و رۆژنامەنووس لە نووسینێكیدا دەڵێت، “هەڵوێستی سەرۆك بافڵ سەبارەت بە برایەتیی نێوان كورد و تورك…

The post سۆران داودی: سەرۆك بافڵ جەلال تاڵەبانی درێژەپێدانی رێبازی ئاشتی appeared first on Esta Media Network.