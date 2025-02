2025-02-27 23:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایدەگەیەنێت، مووچەی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە دابەشدەكرێت و كار بۆ ئەوەدەكرێت مووچەیان بە…

The post بڕیارێك بۆ مووچەی مامۆستایان دەدرێت appeared first on Esta Media Network.