2025-02-27 23:45:07 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – گەڕانەوەی نێیمار دا سیلڤا بۆ سانتۆس، دڵی هاندەرانی یانە بەڕازیلییەکەی خۆشکردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا چارەنووسی تەواو یەکلایی نەبووەتەوە. نێیمار دوای هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی لەگەڵ هیلالی سعوودی، دوای 10 ساڵ، جارێکی دیکە گەڕایەوە یانەی منداڵی خۆی و گرێبەستێکی بۆ ماوەی شەش مانگ لەگەڵ یانەکە واژۆکرد. ??| BREAKING: Neymar DREAMS of returning to Barça in …