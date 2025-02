2025-02-28 09:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکى ئەنجومەنى نوێنەران رایدەگەیەنێت، هیچ رێگرییەک لەبەردەم سەرلەنوێ هەناردەى نەوتى هەرێمى کوردستاندا نەماوە و لە چەند رۆژى نزیکى…

The post پەرلەمانتارێکى لیژنەى نەوت: هیچ رێگرییەک لەبەردەم هەناردەى نەوتى هەرێمدا نەماوە appeared first on Esta Media Network.