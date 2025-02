2025-02-28 13:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمەڵەی پیشەسازیی نەوتی کوردستان (ئەپیکور) لە راگەیەندراوێکدا ئامادەیى بۆ سەرلەنوێ هەناردەکردنەوەى نەوتى هەرێم نیشاندەدات، بەڵام دەڵێت هیچ رێککەوتنێکى…

The post ئەپیکۆر: هیچ رێککەوتنێک نییە بۆ دەستپێکردنەوەى هەناردەى نەوتى هەرێم appeared first on Esta Media Network.