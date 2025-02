2025-02-28 13:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیرى نەوت دەڵێت، عێراق لە چەند کاتژمێرى داهاتوودا دەستکردن بە هەناردەى نەوتى هەرێم لەڕێى کۆمپانیاى سۆمۆوە رادەگەیەنێت. حیان…

The post وەزیرى نەوت: لە چەند کاتژمێرى داهاتوودا هەناردەکردنى نەوتى هەرێم رادەگەیەنین appeared first on Esta Media Network.