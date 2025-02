2025-02-28 16:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى کارەبا پرۆژەى دابینکردنى کارەباى 24 کاتژمێرى بە سەرکەوتوو ناودەبات و هەڕەشە لەبارەى بڵاوکردنەوەى زانیاریى هەڵە دەکات. وەزارەتى…

