2025-02-28 17:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کاروباری ئاینی ئیندۆنیزیا سبەینێ شەممەی وەک یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان لە وڵاتەکەی راگەیاند. وەزارەتی کاروباری ئاینی ئیندۆنیزیا…

The post یەکەم وڵاتی ئیسلامی سبەینێی وەک یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان دیاریکرد appeared first on Esta Media Network.