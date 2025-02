2025-02-28 18:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای باڵای فیدڕاڵی رایگەیاند، سبەینێ شەممە یەکەمین رۆژی مانگی رەمەزانە. ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی، هاوشێوەی تەواوی وڵاتە ئیسلامییەکان…

