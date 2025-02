2025-02-28 19:45:52 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی بینینی مانگ بڵاویکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ توانراوە مانگ ببینرێت، بەو پێیەش سبەینێ دەبێتە یەکەمین رۆژی مانگی رەمەزان. ئێوارەی…

The post یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان لە هەرێمی کوردستان دیاریکرا appeared first on Esta Media Network.