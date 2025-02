2025-02-28 22:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری بانەی رۆژهەڵاتی کوردستان ژمارەیەک شاخەوان کەوتنە ژێرهەرەسی بەفرەوە و دووانیان گیانیان لەدەستدا میدیاکانی ئێران بڵاویانکردەوە، دواینیوەڕۆی…

