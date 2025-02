2025-02-28 23:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای ئاسایشی هەرێم بڵاویکردەوە، لە سنووری پشدەر دەستبەسەر دەستبەسەر 29 کیلۆگرام حەبی کپتاگۆندا گیرا و دوو بازرگانی ماددە…

The post لە سنووری پشدەر دەستبەسەر 29 کیلۆگرام حەبی کپتاگۆندا گیرا appeared first on Esta Media Network.