2025-03-01 10:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەرمى سەرجەم ئەو شاخەوانانەى لە شاخێکى بانە کەوتنە ژێر هەرەسى بەفرەوە دۆزرانەوە. مانگى سوور لە پارێزگاى بانە لە…

The post تەرمى چوار شاخەوانەکەى بانە دۆزرانەوە appeared first on Esta Media Network.