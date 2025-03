2025-03-01 10:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی عێراق رایگەیاند، شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین سەرجەم پارێزگاکانی عێراق دەگرێتەوە و پێشبینیی دروستبوونی لافاویش دەکرێت. دەستەی گشتیی کەشناسی…

