2025-03-01 12:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 30 کورسیی کارەبایی بۆ خاوەن پێداویستییەکان لە سلێمانی دابینکران و بڕیارە لەم مانگەدا شەش هەزار سەبەتەی خۆراک…

